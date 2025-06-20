В Иране высказались о ядерном оружии

Иран никогда не будет пытаться создать атомную бомбу и не будет стремиться к этому в дальнейшем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде, передает агентство ISNA.

«Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и никогда не будет стремиться к этому в будущем», — сказал он.

До этого издание The Economist писало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовки Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой. Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране.