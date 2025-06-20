Глава МИД Ирана высказался о возможности переговоров с Израилем

МИД Ирана Арагчи: Тегеран не пойдет на переговоры, пока Израиль наносит удары

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не станет участвовать в переговорах до тех пор, пока Израиль совершает атаки по территории республики, передает РИА Новости.

По его словам, США направляли Ирану послания по поводу переговоров, однако, по его словам, пока ЦАХАЛ продолжает удары, ни о какой дипломатии речи быть не может.

До этого советник министра Мохаммад-Хосейн Ранджбаран сообщил, что военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) предотвратили покушение Израиля на главу Арагчи несколько дней назад.

Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что 20 июня в Женеве исламская республика проведет переговоры с тремя европейскими странами.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Израиль ударил по городу на севере Ирана.