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В Иране предотвратили покушение на главу МИД республики

КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана Аракчи
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Asad/Global Look Press

Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана предотвратили покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи несколько дней назад, заявил советник министра Мохаммад-Хосейн Ранджбаран. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что было сделано много звонков в преддверии поездки Аракчи в Женеву на переговоры с Великобританией, Францией и Германией, чтобы убедиться, что Израиль не предпримет попытку покушения на министра.

Ранджбаран добавил, что «большой израильский заговор» осуществился бы, если бы не меры безопасности неизвестных солдат Ирана.

До этого Аракчи подтвердил, что 20 июня в Женеве исламская республика проведет переговоры с тремя европейскими странами.

Министр отметил, что на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ранее Каллас заявила главе МИД Ирана о недопустимости обладания ядерным оружием.

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