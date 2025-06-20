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Собянин сообщил о втором беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На место падения обломков летательного аппарата выехали специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Более часа назад Собянин сообщал о другом беспилотнике, который летел в сторону столицы. Аппарат также удалось сбить.

Этой ночью силы противовоздушной обороны РФ также пресекли атаки по Воронежу и Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки дрона самолетного типа упали в огород частного дома, никто не пострадал.

В Минобороны утром сообщали, что в ночь на 20 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, в период с 20:00 до 7:00 мск больше всего дронов (22) сбили над Орловской областью.

Ранее ВСУ попытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В».

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