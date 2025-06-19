Появились подробности, какими дронами ВСУ атаковали Россию ночью

Украинские войска в ночь на 19 июня попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников-камикадзе «Чаклун-В». Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, дроны запускались с территории Черкасской области. В результате работы систем противовоздушной обороны пять аппаратов сбили в Ростовской области, еще по 12 — в Брянской и Смоленской. По информации источников, такие дроны несли около 5 кг взрывчатки, а также использовались кустарные БПЛА.

В Минобороны сообщали, что всего в ходе массированной атаки было сбито 81 беспилотное устройство над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

SHOT писал, что ВСУ активнее применяют «Чаклун-В» из-за нехватки более мощных дронов типа «Лютый». Новый тип дрона несёт меньшую боевую нагрузку — до 20 килограммов, что в три раза меньше, чем у «Лютого».

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.