Дроны атаковали частный дом в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Кашарском районах.

В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки дрона самолетного типа упали в огород частного дома, никто не пострадал.

На место инцидента были вызваны специалисты-саперы, добавил Слюсарь.

В ночь на 20 июня атаке подверглась также Воронежская область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны в небе над городом были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в Минобороны сообщили, что системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. В период с 8 до 11 часов утра (мск) по два дрона сбили над Рязанской и Астраханской областями, а по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.