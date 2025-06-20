На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дроны атаковали частный дом в Ростовской области

Слюсарь: атаку БПЛА отразили на севере Ростовской области
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Кашарском районах.

В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки дрона самолетного типа упали в огород частного дома, никто не пострадал.

На место инцидента были вызваны специалисты-саперы, добавил Слюсарь.

В ночь на 20 июня атаке подверглась также Воронежская область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны в небе над городом были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.

Накануне в Минобороны сообщили, что системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. В период с 8 до 11 часов утра (мск) по два дрона сбили над Рязанской и Астраханской областями, а по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами