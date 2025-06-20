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Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: силы ПВО РФ сбили дрон ВСУ в Подмосковье
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mos.ru

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На место падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

В ночь на 20 июня силы противовоздушной обороны РФ также пресекли атаки по Воронежу и Ростовской области.

Беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки дрона самолетного типа упали в огород частного дома, никто не пострадал.

Над Воронежем были сбиты несколько дронов.

Вечером 19 июня силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Курской областью. Атаку отразили в период с 19:30 до 20:00 мск.

Ранее ВСУ попытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В».

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