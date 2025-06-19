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Средства ПВО сбили еще семь беспилотников над пятью регионами России

В Рязанской, Астраханской, Ивановской, Ростовской и Тульской областях сбили БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, в период с 8 до 11 часов утра по два дрона сбили над Рязанской и Астраханской областями, а по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

По данным SHOT, украинские войска в ночь на 19 июня попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников-камикадзе «Чаклун-В». В публикации отмечалось, что дроны запускались с территории Черкасской области.

SHOT также писал, что ВСУ активнее применяют «Чаклун-В» из-за нехватки более мощных дронов типа «Лютый». Новый тип дрона несёт меньшую боевую нагрузку — до 20 килограммов, что в три раза меньше, чем у «Лютого».

Минобороны передавало, что всего в ходе массированной атаки этой ночью было сбито 81 беспилотное устройство над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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