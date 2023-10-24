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В ВСУ заявили о преимуществе РФ в использовании дронов

Командир ВСУ Федоренко: РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что РФ обладает преимуществом в количестве и применении FPV-дронов в зоне СВО из-за большей обеспеченности ресурсами. Об этом сообщает украинский телеканал Espresso.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

«Для того чтобы мы сработали FPV-дроном, должна быть точно подтверждена цель, которую мы видим благодаря другому разведывательному БПЛА. <..> И дополнительно мы еще выбираем запасную цель, менее приоритетную», — рассказал он.

До этого российская армия впервые применила новые дальнобойные дроны «Италмас» на СВО.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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