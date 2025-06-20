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Раскрыто возможное место запуска американских ракет по Ирану

i: удары США по Ирану могут быть с британо-американской базы в Индийском океане
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Reuters

Великобритания не будет напрямую участвовать вместе с США в бомбардировках Ирана, но не помешает американской стороне воспользоваться совместной военной базой Диего-Гарсия на одноименном острове в центре Индийского океана. Об этом сообщает издание i со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Соединенное Королевство рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Параллельно с этим Лондон рассматривает варианты действий на случай, если Вашингтон нанесет удары по Ирану. Одним из них является согласие на использование базы Диего-Гарсия, говорится в публикации.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.

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