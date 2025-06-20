Иран сообщил о планах атаковать израильский телеканал

Иранская армия может атаковать 14 канал израильского телевидения и требует сотрудников незамедлительно эвакуироваться. Об этом сообщило иранское агентство Fars, передает ТАСС.

Иран считает этот канал центром «пропаганды и поддержки терроризма».

Вооруженные силы республики заявили, что в ближайшее время «он может стать целью иранских ракетных атак».

19 июня в Тегеране заявили, что прекратят огонь только тогда, когда еврейское государство «будет наказано» и выплатит репарации исламской республике.

16 июня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Атака произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка, однако позднее вернулась.

Ранее Белый дом заявил, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия.