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Взрывы прозвучали в Воронеже

SHOT: в Воронеже прозвучали взрывы, предварительно, работают силы ПВО
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Shutterstock/Wirestock Creators

Минимум пять взрывов прозвучали в Воронеже, предварительно, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Около 00:20 мск в городе звучали сирены воздушной опасности, после чего раздались громкие звуки, а в небе появились яркие вспышки.

«По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ в Красноармейском районе города», — сообщил SHOT.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Поздно вечером 19 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских дронов над территорией Курской области.

Днем в военном ведомстве рассказали, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее крестный ход по городу Орску отменили из-за угрозы атаки БПЛА.

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