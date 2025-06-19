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В Минобороны рассказали, сколько дронов сбили силы ПВО за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 234 БПЛА
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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России в Telegram-канале.

При этом в ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 64 440 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 963 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 372 орудия полевой артиллерии и минометов и 37 029 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 19 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 19 аппаратов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит принудительный и массовый характер. Глава государства отметил, что в ВСУ сильно увеличивается число дезертиров, а планы Киева «18-летних мальчишек забирать» в армию провалились.

18 июня стало известно, что российские войска продвинулись в глубину украинской обороны и заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области Украины.

Ранее военный эксперт объяснил разницу между ПВО России и Израиля.

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