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ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотниками

Минобороны: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Курской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских дронов над территорией региона. Атаку отразили в период с 19:30 до 20:00 мск.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами.

Также в Минобороны сообщили, что системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. В период с 8 до 11 часов утра (мск) по два дрона сбили над Рязанской и Астраханской областями, а по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

Минобороны передавало, что всего в ходе массированной атаки этой ночью было сбито 81 беспилотное устройство над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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