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В Минобороны РФ рассказали, сколько БПЛА было уничтожено над российскими регионами за ночь

МО РФ: за ночь над регионами РФ уничтожили 81 беспилотник
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

За ночь над регионами РФ был уничтожен 81 украинский беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинские беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО).

Больше всего дронов уничтожили над территорией Брянской области — 19 аппаратов. Еще по 17 и 13 беспилотников были уничтожены над Курской и Смоленской областями соответственно.

«Семь [беспилотников уничтожены] — над территорией Волгоградской области, шесть — над территорией Орловской области, пять — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Белгородской, Астраханской областей, два — над территорией Рязанской области и один — над Московским регионом», — говорится в сообщении ведомства.

До этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что один из районов Ростовской области был атакован БПЛА.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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