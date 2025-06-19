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Поблизости от резиденции посла Норвегии в Тель-Авиве прозвучал взрыв

В Тель-Авиве прозвучал взрыв возле резиденции посла Норвегии
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Leo Correa/AP

В Тель-Авиве прозвучал взрыв возле резиденции посла Норвегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое представительство Норвегии в Израиле.

«Сегодня вечером мы связывались с посольством. Никто из сотрудников не пострадал», — указано в сообщени пресс-службы норвежского посольства в Израиле.

До этого глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья сообщил, что женщины и дети из посольства Кубы в Иране были эвакуированы на фоне обострения ситуации с ирано-израильским конфликтом.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее СМИ раскрыли, сколько иранских ракет за сутки перехватил «Железный купол» Израиля.

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