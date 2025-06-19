СМИ раскрыли, сколько иранских ракет за сутки перехватил «Железный купол» Израиля

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» за сутки перехватила 65% ракет Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника израильской разведки, продолжающего получать ежедневные брифинги правительства Израиля.

Он отметил, что Иран применяет усовершенствованную систему наведения на финальной фазе полета, что позволяет поражать цели.

По словам источника, у Ирана еще остаются значительные запасы ракет. Он охарактеризовал стратегию Тегерана как «стратегическое терпение».

Накануне пресс-служба израильского МИД сообщила, что Иран впервые с начала военного конфликта с Израилем использовал ракету с кассетным боеприпасом.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля.