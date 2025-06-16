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На Украине заявили о конфликте между экс-главой сухопутных войск ВСУ и Сырским

«РБК-Украина»: Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с Сырским
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ушел в отставку из-за конфликта с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Вскоре после назначения Драпатый в присутствии коллег выдал что-то вроде «подождите, еще буду главкомом». Это донесли до Сырского. И как он мог к нему относиться после этого? У них были разные взгляды на ведение боевых действий – когда нужно держать позиции или контратаковать, а когда – отходить», — сказал источник.

По информации издания, рапорт Драпатого об отставке представляет собой «открытый переход в оппозицию» в отношении Сырского. Журналисты предположили, что таким решением экс-глава сухопутных войск хотел снять с себя нарратив неудач ВСУ, а также историй с военкоматами.

Драпатый покинул пост главкома сухопутных войск ВСУ 11 июня. Он отметил, что не жалеет ни единого дня своей работы на должности.

О планах своей отставки экс-глава сухопутных войск заявил еще 1 июня. Решение было принято на фоне удара российских военных по 239-му полигону ВСУ. Драпатый отметил, что не смог в полной мере обеспечить исполнение приказов.

Ранее Зеленский объявил о перестановках в командовании ВСУ.

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