В России заочно арестовали командира штурмовой бригады ВСУ

Суд Москвы заочно арестовал комбрига ВСУ Коробку и объявил его в розыск

Хамовнический суд Москвы вынес постановление о заочном аресте командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробки, который обвиняется в совершении террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее было предъявлено обвинение в совершении преступления, в том числе по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в документах.

В материалах указано, что Коробка объявлен в межгосударственный и международный розыск.

В случае задержания на территории России или при экстрадиции в РФ Коробка будет арестован на два месяца.

12 мая Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего применять насилие над русскими.

В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний. Как сообщили в МИД Казахстана, Врублевский извинился и уехал в отпуск. Позднее президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с поста посла республики.

Ранее суд заочно приговорил британского наемника к шести годам лишения свободы.