Российские военнослужащие практически полностью контролируют территорию, под контролем украинской армии остались лишь 20 кв. км. Об этом сообщил ТАСС глава региона Леонид Пасечник.

«По докладам военных, мы их в принципе можем в максимально короткие сроки освободить, но пока что нет в этом какого-то особого смысла в плане военном», — сказал он.

Соответствующую информацию он предоставил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями.

В феврале первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружений ВСУ на поле боя — это военная помощь со стороны западных союзников Киева.

Ранее Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в ЛНР.