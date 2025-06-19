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Пасечник рассказал, сколько осталось освободить территории в ЛНР

Пасечник: армии РФ осталось освободить всего порядка 20 кв. км ЛНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие практически полностью контролируют территорию, под контролем украинской армии остались лишь 20 кв. км. Об этом сообщил ТАСС глава региона Леонид Пасечник.

«По докладам военных, мы их в принципе можем в максимально короткие сроки освободить, но пока что нет в этом какого-то особого смысла в плане военном», — сказал он.

Соответствующую информацию он предоставил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России все чаще находят на бывших позициях украинских военных чешские винтовки, которые становятся трофеями.

В феврале первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружений ВСУ на поле боя — это военная помощь со стороны западных союзников Киева.

Ранее Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в ЛНР.

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