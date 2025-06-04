Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами иностранного производства в ЛНР

Росгвардия обнаружила схрон с боеприпасами иностранного производства в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что тайник нашли в заброшенном блиндаже при отработке оперативных данных от сотрудников собственной безопасности ведомства.

«Изъяты ручные гранаты, в том числе американские М67, более 50 крупнокалиберных патронов и выстрел (боеприпас. — прим. ред.) к гранатомету», — сказали в ведомстве.

Специалистами инженерно-технического подразделения ОМОН было уничтожено содержимое схрона накладным зарядом.

13 мая ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово в Донецкой народной республике. Схрон нашли в результате совместной операции сотрудников ФСБ и бойцов группировки «Восток» Вооруженных сил России. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.