Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в ЛНР

Росгвардия обнаружила схрон с боеприпасами иностранного производства в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что тайник нашли в заброшенном блиндаже при отработке оперативных данных от сотрудников собственной безопасности ведомства.
«Изъяты ручные гранаты, в том числе американские М67, более 50 крупнокалиберных патронов и выстрел (боеприпас. — прим. ред.) к гранатомету», — сказали в ведомстве.
Специалистами инженерно-технического подразделения ОМОН было уничтожено содержимое схрона накладным зарядом.
13 мая ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово в Донецкой народной республике. Схрон нашли в результате совместной операции сотрудников ФСБ и бойцов группировки «Восток» Вооруженных сил России. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.
Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.