На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в ЛНР

Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами иностранного производства в ЛНР

Росгвардия обнаружила схрон с боеприпасами иностранного производства в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что тайник нашли в заброшенном блиндаже при отработке оперативных данных от сотрудников собственной безопасности ведомства.

«Изъяты ручные гранаты, в том числе американские М67, более 50 крупнокалиберных патронов и выстрел (боеприпас. — прим. ред.) к гранатомету», — сказали в ведомстве.

Специалистами инженерно-технического подразделения ОМОН было уничтожено содержимое схрона накладным зарядом.

13 мая ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово в Донецкой народной республике. Схрон нашли в результате совместной операции сотрудников ФСБ и бойцов группировки «Восток» Вооруженных сил России. По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами