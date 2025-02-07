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Около 70% вооружения ВСУ составляет помощь западных союзников Киева

МО Украины: около 70% вооружения ВСУ является помощью западных партнеров
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Libkos/AP

Около 70% вооружений ВСУ на поле боя на Украине – это военная помощь со стороны западных союзников Киева. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает «Укринформ».

«Примерно 70% того, что использовалось на поле боя силами обороны, составляет международная помощь», - указал он.

При этом, по словам Гаврилюка, «полная потребность» вооруженных сил Украины в обеспечении армии всем необходимым никогда не обеспечивалась Западом.

Как отметил военный, украинская армия нуждается в поставках систем противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерийских снарядов по стандарту НАТО.

До этого пленный украинский военнослужащий Евгений Лось рассказал о том, что американские инструкторы формально подходили к обучению солдат ВСУ на военной базе НАТО в Германии.

Он добавил, что был на позиции недолго, и его быстро взяли в плен Вооруженными силами (ВС) РФ. Перед тем как выйти на позицию, Лось проходил обучение в Германии, на военной базе: именно там проводили обучение специалисты из США.

Ранее стало известно, почему Байден замедлял поставки Украине в прошлом году.

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