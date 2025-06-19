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Между Россией и Украиной продолжаются санитарные обмены ранеными

РИА: санитарные обмены ранеными продолжаются между РФ и Украиной
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Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Между Россией и Украиной продолжаются санитарные обмены ранеными в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, 19 июня состоялся паритетный обмен пленными.

«Также продолжаются санитарные обмены ранеными», — говорится в сообщении.

2 июня во время переговоров Россия предложила Украине безвозмездно передать шесть тысяч тел бойцов ВСУ — их идентифицировали по месту обнаружения и по форме. Украина согласилась, но 7 июня останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся, а Украина даже вернула 27 тел российских военнослужащих.

14 и 15 июня РФ снова передала останки украинской стороне. В итоге, по словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, РФ передала 6060 тел, получила 78 тел. Позже Россия объявила о готовности передать еще более двух тысяч тел, однако Украина пока что не комментировала это предложение.

Ранее в МВД Украины заявили, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев».

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