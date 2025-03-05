Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию

Нападение на Белоруссию не обязательно приведет к ядерному ответу, но в экстремальной ситуации он будет. Об этом в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы. И не факт, что это начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия», — сказал глава государства.

По его словам, если на Белоруссию нападут со стороны Польши или другой западной страны, то это не значит, что завтра будет применено ядерное оружие.

«Много же других методов — дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же «Орешник» и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку», — отметил политик.

Он добавил, что если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует ядерное оружие, чтобы его использовать.

26 января президент Белоруссии заявил, что Запад в лице оппозиции при поддержке сил НАТО планирует «зайти» в страну к 2030 году.

Ранее Лукашенко назвал цель Запада в отношении Белоруссии.