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Минобороны РФ сообщило о пораженных за сутки объектах ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в 152 районах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цеха производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), места их хранения, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистов и иностранных наемников в 152 районах. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Для выполнения боевых задач Вооруженные силы (ВС) России задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, уточнили в ведомстве.

Утром 19 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 19 аппаратов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине носит принудительный и массовый характер. Глава государства отметил, что в ВСУ сильно увеличивается число дезертиров, а планы Киева «18-летних мальчишек забирать» в армию провалились.

Ранее стало известно, как бойцы спаслись от жажды во время операции «Поток».

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