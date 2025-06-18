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В США указали на неспособность Израиля самостоятельно уничтожить ядерные объекты Ирана

AP: Израиль не сможет уничтожить подземные ядерные объекты Ирана без помощи США
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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль не сможет уничтожить подземные объекты на территории Ирана, где происходит обогащение урана, без помощи Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

По его данным, Израилю нужны корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57, которые состоят на вооружении ВВС США. В частности, эти боеприпасы способны уничтожить иранский объект по обогащению урана в Фордо, который находится под горой на глубине 90 метров.

Отмечается, что у Израиля нет самолетов, которые способны нести такие бомбы (вес одной GBU-57 составляет 13,6 тонн) — для этого нужны американские тяжелые стратегические бомбардировщики B-2A Spirit.

Сегодня издание The Washington Post сообщило, что системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля смогут отражать иранские атаки еще 10 дней, потом еврейскому государству потребуется помощь США. По данным экспертов, уже в конце этой недели израильские системы ПРО смогут справляться лишь с малой частью иранских ракет из-за необходимости пополнять боеприпасы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Ранее Трамп анонсировал «нечто большое» в конфликте между Израилем и Ираном.

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