В Иране заявили о применении сверхтяжелой баллистической ракеты при атаке на Израиль

Иран применил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль» во время атаки на Израиль вечером 18 июня. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР отметили, что всего Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на неспособность Израиля самостоятельно уничтожить ядерные объекты Ирана.