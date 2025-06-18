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В США раскрыли, сколько дней продержится ПРО Израиля под давлением атак со стороны Ирана

WP: без помощи США ПРО Израиля сможет отражать иранские ракеты еще 10 дней
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Leo Correa/AP

Системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля смогут отражать иранские атаки еще 10 дней. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Без пополнения запасов из Соединенных Штатов... Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще 10 или 12 дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак», — отмечается в материале.

По данным экспертов издания, уже в конце этой недели израильские системы ПРО смогут справляться лишь с малой частью иранских ракет из-за необходимости пополнять боеприпасы.

Накануне представитель израильского посольства в Москве сообщил, что Израиль впервые начал использовать лазерную систему противовоздушной обороны «Железный луч» для перехвата иранских ракет и беспилотников.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил разницу между ПВО России и Израиля.

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