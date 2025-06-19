Дроны попытались атаковать четыре российских региона

Минобороны: над Крымом, Ростовской и Тульской областями сбили четыре дрона

Утром 19 июня системы противовоздушной обороны сбили еще четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

Летательные аппараты нейтрализованы над территориями Крыма, Ростовской и Тульской областей. Отмечается, что все цели были успешно уничтожены на подлете, пострадавших и разрушений нет.

По данным SHOT, украинские войска в ночь на 19 июня попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников-камикадзе «Чаклун-В». В публикации отмечалось, что дроны запускались с территории Черкасской области.

SHOT также писал, что ВСУ активнее применяют «Чаклун-В» из-за нехватки более мощных дронов типа «Лютый». Новый тип дрона несёт меньшую боевую нагрузку — до 20 килограммов, что в три раза меньше, чем у «Лютого».

Минобороны передавало, что всего в ходе массированной атаки этой ночью было сбито 81 беспилотное устройство над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.