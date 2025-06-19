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Израиль заявил об атаке на ядерные объекты Ирана

Армия Израиля атаковала неактивный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе
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Vahid Salemi/AP

Военно-воздушные силы Израиля атаковали иранский неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В частности, в районе Натанза Израиль ударил «по объекту разработки ядерного оружия». Отмечается, что на объекте находились компоненты и спецоборудование, используемые для «продвижения разработки ядерного оружия».

19 июня в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что военно-воздушные силы еврейского государства наносят серию ударов по столице Ирана и другим районам исламской республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Трамп заявил, что Иран остался «беззащитным».

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