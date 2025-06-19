В армии Израиля заявили о новых ударах по Ирану

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВВС еврейского государства в настоящее время наносят серию ударов по столице Ирана и другим районам республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Других подробностей в заявлении ведомства не приводится.

До этого телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что США могут нанести по иранскому ядерному объекту в Фордо не один, а несколько ударов.

Во время общения с журналистами вечером 18 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но у Ирана не может быть ядерного оружия. По его словам, иранские чиновники хотят приехать в Вашингтон для обсуждения возможных переговоров, однако время для встречи прошло.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Иран направил США ноту протеста.