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В Белгородской области мирные жители пострадали из-за детонации дрона

Гладков: три женщины пострадали из-за детонации дрона в Грайвороне
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) детонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне Белгородской области, в результате чего три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил глава Белгородской области.

По словам Гладкова, в здании повреждены фасад и остекление. Кроме того, получили повреждения маршрутный автобус и три автомобиля.

До этого губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области за сутки. Он уточнил, что украинские военные атаковали 17 районов региона при помощи более чем 140 беспилотников и 80 боеприпасов.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.

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