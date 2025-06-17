В Белгородской области мирные жители пострадали из-за детонации дрона

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) детонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне Белгородской области, в результате чего три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил глава Белгородской области.



По словам Гладкова, в здании повреждены фасад и остекление. Кроме того, получили повреждения маршрутный автобус и три автомобиля.



До этого губернатор рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области за сутки. Он уточнил, что украинские военные атаковали 17 районов региона при помощи более чем 140 беспилотников и 80 боеприпасов.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.