В Иране сняли на видео запущенную в сторону Израиля ракету с необычной траекторией полета

Жители Ирана запечатлели на видео ракету с необычной траекторией полета, которую иранские военные запустили по Израилю. Кадры публикуют СМИ исламской республики, сообщает Telegram-канал RT.

По данным информационного агентства Fars, это был запуск ракеты нового поколения.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран применил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль» во время атаки на Израиль вечером 18 июня. В КСИР отметили, что всего Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

Также в КСИР заявили, что Иран своими атаками разрушил систему противовоздушной обороны Израиля и теперь небо над еврейским государством не защищено от иранских ракет и беспилотников. Военные пообещали, что ракетные удары будут носить «целенаправленный и непрерывный характер».

Сегодня издание The Washington Post сообщило, что системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля смогут отражать иранские атаки еще 10 дней, потом еврейскому государству потребуется помощь США. По данным экспертов, уже в конце этой недели израильские системы ПРО смогут справляться лишь с малой частью иранских ракет из-за необходимости пополнять боеприпасы.

Ранее в США указали на неспособность Израиля самостоятельно уничтожить ядерные объекты Ирана.