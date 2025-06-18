На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране сняли на видео запущенную в сторону Израиля ракету с необычной траекторией полета

На видео попала запущенная Ираном ракета с необычной траекторией полета

Жители Ирана запечатлели на видео ракету с необычной траекторией полета, которую иранские военные запустили по Израилю. Кадры публикуют СМИ исламской республики, сообщает Telegram-канал RT.

По данным информационного агентства Fars, это был запуск ракеты нового поколения.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран применил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль» во время атаки на Израиль вечером 18 июня. В КСИР отметили, что всего Иран запустил три подобные ракеты по территории Израиля.

Также в КСИР заявили, что Иран своими атаками разрушил систему противовоздушной обороны Израиля и теперь небо над еврейским государством не защищено от иранских ракет и беспилотников. Военные пообещали, что ракетные удары будут носить «целенаправленный и непрерывный характер».

Сегодня издание The Washington Post сообщило, что системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля смогут отражать иранские атаки еще 10 дней, потом еврейскому государству потребуется помощь США. По данным экспертов, уже в конце этой недели израильские системы ПРО смогут справляться лишь с малой частью иранских ракет из-за необходимости пополнять боеприпасы.

Ранее в США указали на неспособность Израиля самостоятельно уничтожить ядерные объекты Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами