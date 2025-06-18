В Херсонской области в результате атаки ВСУ один человек погиб и несколько пострадали

Сальдо: один человек погиб и трое ранены из-за атак украинской армии

В Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов и атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб и трое пострадали. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Так, селе Коробки беспилотник попал в грузовик — погиб мужчина 1982 года рождения. Также пострадал житель города Алешки, в Калиновке тоже ранены двое мужчин. Всем раненым помогают медики, добавил Сальдо.

«‎Обстрелами повреждены линии электропередачи в Горностаевке, Голой Пристани и Новой Каховке. Более 10 тысяч жителей оставались без света — энергоснабжение восстановлено оперативно»‎, — сказано в сообщении главы региона.

Незадолго до этого Сальдо сообщил, что в результате атаки ВСУ в Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечен фасад и крыша, а в Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. Он добавил, что часть села Великие Копани осталась без электричества.

17 июня коммунальщики в Алешках попали под удар дрона-камикадзе ВСУ. Мужчина получил ранения, ему помогают врачи.

Ранее на Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию.