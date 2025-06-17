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В Херсонской области в результате атаки ВСУ повреждены ЛЭП и жилой дом

Сальдо: в Херсонской области ЛЭП выведена из строя из-за атаки ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе в результате атаки ВСУ поврежден жилой дом и выведена из строя ЛЭП.

«В Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечен фасад и крыша. В Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ», — поделился Сальдо.

Он добавил, что часть села Великие Копани осталась без электричества. В результате ударов ВСУ загорелись сухая трава и складское помещение. Сейчас пожары потушены и энергетики приступили к ремонту.

До этого Сальдо сообщал, что в ночь на 12 июня в Геническом округе Херсонской области во время вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей— 58-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Сальдо добавил, что в городе Алешки ВСУ атаковали машину скорой помощи. В результате удара никто не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 16 вражеских беспилотников.

Ранее на Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию.

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