В Херсонской области коммунальщики попали под удар дрона-камикадзе ВСУ

В городе Алешки Херсонской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль коммунальной службы, пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«На улице Энгельса вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство». Минно-взрывную травму получил находившийся за рулем замдиректора предприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:09 по московскому времени.

Пострадавшего госпитализировали в Алешкинскую центральную районную больницу, уточнил Сальдо.

Кроме того, был атакован рынок в Великих Копанях — торговые ряды получили сильные повреждения, продолжил он. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил глава региона.

Незадолго до этого Сальдо сообщил, что в результате атаки ВСУ в Подо-Калиновке поврежден жилой дом — выбиты окна, посечен фасад и крыша, а в Великих (Больших) Копанях обстрелом выведена из строя линия электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. Он добавил, что часть села Великие Копани осталась без электричества.

Ранее на Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию.