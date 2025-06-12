SC: атаки ВСУ на аэродромы РФ будут иметь серьезные последствия для Киева

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Киева. Об этом сообщает Strategic Culture.

В публикации утверждается, что Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы России.

По мнению издания, целью атак Киева был пиар и попытки показать европейским государствам свою боеспособность, чтобы заслужить большую поддержку.

До этого постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что атаки Украины по российским аэродромам являются «немного опасными и безрассудными».

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет.

Ранее глава СБУ объявил о подготовке «новых сюрпризов» для России.