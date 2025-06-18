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Военный эксперт объяснил разницу между ПВО России и Израиля

Полковник Матвийчук: подходы к системам ПВО в РФ и Израиле абсолютно разные
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Leo Correa/AP

РФ и Израиль придерживаются абсолютно разных подходов к системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, российская система состоит из войсковых ПВО, используемых на поле боя от батальона до армии, и тех, что покрывают территорию страны зонами для защиты от воздушных нападений на города.

Матвийчук отметил, что площадь еврейского государства значительно меньше российской, поэтому израильский «железный купол» покрывает всю зону страны.

«Единственное, что они не учли, что им придется воевать не с хуситами, а с огромной технологически развитой страной, такой, как выступает сегодня Иран», — подчеркнул он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о выпущенных за ночь иранских ракетах по Израилю.

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