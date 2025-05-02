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Глава МИД Украины отверг «мир любой ценой» с Россией

Глава МИД Сибига: Украина не пойдет на мир любой ценой с Россией
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не пойдет на «мир любой ценой» с Россией, и Москва не сможет запретить республике стать членом НАТО. Его слова приводит УНИАН.

Он заявил, что Украина отвергает ограничения суверенитета, в том числе касающиеся вопросов по выбору союзников и вступлению в те или иные организации и блоки. Киев продолжит активно работать над вступлением в Североатлантический альянс, несмотря на сложности, заверил Сибига.

«Это Россия не готова и стремится к войне. Украина не пойдет на так называемый мир любой ценой. Принципиальные позиции страны относительно условий мира остаются четкими и неизменными», — сказал министр.

По его словам, Киев не признает утраченные территории в составе России, не согласится на снижение численности ВСУ, ограничение работы ВПК, военной помощи или на запрет присутствия тех или иных воинских контингентов на территории Украины.

До этого вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил об «очень большой пропасти» между позициями России и Украины, которую Вашингтон хочет сократить. По словам вице-президента США, перед дипломатами стоит задача «попытаться как-то сблизить эти две стороны».

Ранее Сибига заговорил о присутствии «коалиции желающих» на суше, море и в воздухе Украины.

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