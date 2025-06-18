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На Украине заявили о продвижении ВС РФ в Сумской области

Deep State: ВС РФ продвинулись в Сумской области у Юнаковки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Сумской области в районе села Юнаковка. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на данные аналитического центра Deep State.

«Российские войска продвинулись около Юнаковки Сумской области, а также в двух местах к югу от Константиновки», — говорится в публикации.

17 июня в российских силовых структурах рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область подразделения запрещенного батальона имени Номана Челебиджихана.

Батальон Челебиджихана был признан в России террористической организацией в 2022 году.

За день до этого генеральный штаб ВСУ признал появление нового направления фронта в Сумской области из-за наступления российских военных. Отмечается, что начиная с 16 июня этого года, генштаб ВСУ в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северно-Слобожанском.

Ранее сообщалось, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть всего 20 км до Сум.

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