Шедший на Ближний Восток американский авианосец отключил транспондер

Авианосец США USS Nimitz отключил транспондер по пути на Ближний Восток

Американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), идущий на Ближний Восток для защиты военных баз США на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, отключил транспондер, чтобы скрыть данные о своем маршруте. Об этом пишет РИА Новости.

Судя по последнему местоположению, зафиксированному 17 июня в 05:03 (мск), авианосец двигался в акватории между Малайзией и Индонезией со скоростью 19 узлов.

Направление движения корабля указывало на то, что он идет в сторону Персидского залива.

Накануне СМИ сообщали, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил. По данным Fox News, американская сторона перебрасывает самолеты F-16, F-22, и F-35, которые являются авиацией противовоздушной обороны.

17 июня президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

Трамп предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.

Ранее политолог указал на хаос в Белом доме из-за конфликта на Ближнем Востоке.