Верховный лидер Ирана предрек победу Тегерана в конфликте с Израилем и США

Али Хаменеи: Иран одержит верх в конфликте с Израилем и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил мнение, что Тегеран победит в конфликте с Тель-Авивом, а также заставит Соединенные Штаты понести серьезный ущерб, если они вступят в войну. Об этом пишет РИА Новости.

«Бог всемогущий непременно сделает так, что иранский народ и правда победят», — заявил Хаменеи.

По его словам, атака Израиля на Иран является преступной, а сам Тегеран в настоящее время мстит за эскалацию, спровоцированную Тель-Авивом в момент американо-иранских переговоров по ядерной сделке.

Он также предостерег США от вступления в войну на стороне Израиля, предупредив, что американская сторона понесет «значительно больший ущерб», чем Иран.

17 июня президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

Кроме того, президент США призвал всех срочно эвакуироваться из Тегерана.

Ранее в Иране рассказали о ситуации на ядерных объектах страны после ударов Израиля.