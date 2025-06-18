Идентификацию тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут затягивать из-за нежелания Киева направлять выплаты семьям уничтоженных украинских солдат. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями <...> Это демонстрация режимом Зеленского запредельного цинизма в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора», — заявил Мирошник.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на полную идентификацию 6060 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, переданных Киеву Россией за последние дни, потребуется 14 месяцев.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Украине были переданы 6060 тел. Россия получила только 27 тел.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия готова передать Украине еще более двух тысяч тел военнослужащих.