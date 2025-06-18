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В ЦАХАЛ рассказали о выпущенных за ночь иранских ракетах по Израилю

ЦАХАЛ: по Израилю из Ирана ночью было выпущено около 30 ракет
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Maya Levin/Reuters

Военные Израиля в ночь на 18 июня засекли запуск около 30 ракет со стороны Ирана по Израилю в течение ночи. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

По его словам, большинство ракет было перехвачено, никто не пострадал.

Днем 18 июня правительство Израиля сообщило, что более 800 израильтян пострадали при ракетных обстрелах Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.

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