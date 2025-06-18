В Израиле рассказали о более 800 пострадавших при иранских атаках

Кабмин Израиля: более 800 израильтян пострадали при ракетных обстрелах Ирана

Более 804 израильтян пострадали в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные правительства Израиля.

В правительстве также рассказали, что около 3,8 тыс. человек были эвакуированы из своих домов из-за обстрелов.

По информации российского посольства в Израиле, россиян среди пострадавших при ударах Ирана по Израилю, которые производятся ежедневно с 13 июня, нет.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассказали, что по стране выпустили 400 баллистических ракет, зафиксировано 40 мест падения боеприпасов.

Утром 18 июня минздрав еврейского государства сообщил, что ночью в израильские больницы поступили 94 человека, пострадавшие в результате обстрелов.

Накануне советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал о почти 650 пострадавших при атаках.

Ранее в Иране заявили об ударах по Израилю новым оружием.