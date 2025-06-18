Вооруженные силы Украины (ВСУ) и наемники попытались прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По информации журналистов, попытка пересечь границу была зафиксирована в окрестностях Рыжевки, Павловки и Бессаловки.

Telegram-канал уточнил, что при попытке прорыва были задействованы иностранные наемники ВСУ. Отмечается, что это испаноговорящие бойцы.

14 июня командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер заявил, что при взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники. По его словам, в ходе боев были обнаружены документы, подтверждающие их иностранное гражданство.

До этого бойцам батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, удалось ликвидировать группу наемников, служащих в Иностранном легионе Украины, на Донецком фронте.

Военнослужащие захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии. На этих снимках запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одной из фотографий можно увидеть, как наемники позируют, вероятно, в полном составе.

Ранее колумбийского наемника ВСУ осудили за вторжение в Курскую область.