Командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер заявил, что при взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, в ходе боев были обнаружены документы, подтверждающие иностранное гражданство наемников ВСУ.

«Это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет», — поделился Петер.

До этого бойцам батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, удалось ликвидировать группу наемников, служащих в Иностранном легионе Украины, на Донецком фронте.

Военнослужащие захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии. На этих снимках запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одной из фотографий можно увидеть, как наемники позируют, вероятно, в полном составе.

Ранее колумбийского наемника ВСУ осудили за вторжение в Курскую область.