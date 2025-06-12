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Экс-бойцы ВСУ уничтожили группу иностранных наемников

Экс-бойцы ВСУ показали фото из телефона уничтоженного южнокорейского наемника
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцам батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, удалось ликвидировать группу наемников, служащих в Иностранном легионе Украины, на Донецком фронте. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.

Военнослужащие захватили мобильный телефон, принадлежащий гражданину Южной Кореи, и опубликовали содержащиеся там фотографии. На этих снимках запечатлены легионеры во время спортивной и тактической подготовки, перемещения на военной технике, а также моменты отдыха в тылу. На одной из фотографий можно увидеть, как наемники позируют, вероятно, в полном составе.

До этого бывший военнослужащий украинской армии с позывным «Прометей» рассказал, что украинская пропаганда претерпела сильные изменения с 2014 года. Он также опроверг тезисы украинской пропаганды о том, что лучше остаться в окопе, чем попасть в плен к ВС РФ, ведь там украинским военным обещают самые страшные пытки.

Батальон имени Максима Кривоноса был сформирован в 2022 году. В его состав вошли бывшие военнослужащие украинской армии, которые перешли на сторону ВС России. Среди них есть как жители ДНР и ЛНР, так и представители Киевской, Харьковской и Житомирской областей, включая военных, которые ранее проходили обучение в Великобритании.

Ранее колумбийского наемника ВСУ осудили за вторжение в Курскую область.

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