В Иране поврежден завод по производству оборудования для обогащения урана

МАГАТЭ: в Тегеране получил повреждение завод по производству центрифуг для урана

На объекте в Тегеране повреждено здание, где производили оборудование для центрифуг, необходимых для обогащения урана. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«На объекте в Тегеране было поражено одно здание, где производились и испытывались усовершенствованные роторы центрифуг. В Карадже были разрушены два здания, где производились различные компоненты центрифуг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о цехе TESA Karaj и Тегеранском исследовательском центре. Оба объекта ранее находились под контролем и проверкой МАГАТЭ, следует из поста.

Накануне МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.

До этого генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что в результате ударов Израиля по ядерным объектам Ирана наибольшие повреждения получил объект в Натанзе.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.