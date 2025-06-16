В МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ анализирует все имеющиеся источники информации о возможных угрозах ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты задали дипломату вопрос, есть ли у России понимание, насколько серьезный ущерб был нанесен ядерным объектам Ирана в результате ударов Израиля.

«Мы анализируем все доступные источники информации. Разумеется, наши люди тоже находятся в Иране. Они отслеживают происходящее», — сказал Рябков.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в США раскрыли, как Трамп согласился на операцию Израиля в Иране.